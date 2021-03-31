美等14国联合声明：冠病溯源报告延误且数据不完整

（早报讯）世界卫生组织（WHO）周二（30日）公布2019冠状病毒疾病（COVID-19）溯源研究报告，美国等14个国家发表联合声明，对这项报告拖延甚久以及无法获得完整数据表达关切。

路透社报道，14国政府在联合声明中说：“这项由国际专家对严重急性呼吸综合征冠状病毒2（Sars-CoV-2，即冠状病毒）来源的研究明显延误，而且未能取得全部和原始的资料及样本，我们必须对此表达我们的共同关切。”

声明说：“为独立专家提供与疫情暴发初期相关的所有人员、动物和环境的完整数据及研究报告，对调查这个大流行病如何发生是至关重要的。”

14国支持对冠病病毒如何从动物引入人类进行更多研究，并呼吁世卫和世卫成员国重新作出承诺，致力于确保研究数据完整、透明与及时。

签署这份声明的国家包括美国、澳大利亚、加拿大、捷克、丹麦、爱沙尼亚、以色列、日本、拉脱维亚、立陶宛、挪威、韩国、斯洛维尼亚和英国。

同日早前，世卫总干事谭德塞表示，到中国进行调查的世卫人员无法取得所有数据。

谭德塞说：“我和团队成员进行讨论时，他们表示在索取原始资料方面遇到了困难。”他表示希望未来的合作研究工作“能够提供更及时、更全面的数据共享。”

世界卫生组织3月30日在日内瓦正式发布中国-世卫组织冠病溯源联合研究报告。报告认为，冠病病毒“极不可能”通过实验室传人。

今年1月14日至2月10日，17名中方专家和17名外方专家组成联合专家组，分为流行病学、分子溯源、动物与环境3个小组，在武汉开展了为期28天的全球溯源研究中国部分工作，在此基础上撰写了研究报告。

联合专家组评估了关于病毒引入人类的四个路径，认为冠病病毒“比较可能至非常可能”经中间宿主传人，“可能至比较可能”直接传人，“可能”通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人。