美国公布人权报告 明文指新疆发生种族灭绝

（早报讯）美国国务院周二（30日）公布了2020年度的《各国人权报告》，详细说明了中国、俄罗斯等近200个国家的人权状况。这份年度人权报告首次明文指出，在新疆发生了种族灭绝和反人类罪。

美国之音报道，美国国务院在报告的中国部分提到，中国当局让四名报道最初武汉疫情的公民记者失踪。偏离官方疫情叙事的中国学者遭到了骚扰和言论审查，在某些情况下受到校方和警方的干预。

今年公布的这份报告在描述北京的新疆大型拘留营项目时措辞更为严厉。报告明文指出：“在新疆发生了针对以穆斯林为主的维吾尔人和其他少数民族和宗教少数群体的种族灭绝和反人类罪。”

特朗普政府的国务卿蓬佩奥在卸任前把中国在新疆的做法定性为种族灭绝。中国坚决否认。布林肯今年1月表示，他认同蓬佩奥的定性。

报告说，除了把“超过100万”维吾尔人和其他穆斯林少数民族群体送入报告所说的法外关押营外，“还有200万人受到只在白天进行的‘再教育’培训”。之前的年度报告未曾包括这一点。

布林肯在周二的新闻发布会上说，世界各地出现了人权倒退现象。

他说：“今天公布的报告显示人权趋势继续向错误的方向发展，我们看到证据显示这种情况在世界各个地区发生。我们看到在新疆针对以穆斯林为主的维吾尔人和其他少数民族和宗教少数群体的种族灭绝行为；在俄罗斯、乌干达、委内瑞拉等国家对反对派政界人士、反腐败活动人士、独立媒体工作者的袭击和监禁，在白俄罗斯对抗议者任意逮捕、殴打和其他暴力行为。”

他还谈到了发生在也门和埃塞俄比亚提格雷地区的暴行。

布林肯也提到缅甸的最新局势。他说：“缅甸非暴力的抗议者被杀戮，被殴打，被监禁，包括周六据报道有100多人被军方打死，死者当中许多人是在军人节那天参加抗议，而有一些只是旁观者而已。”

布林肯指一些政府以冠病大流行危机“为借口来限制人们的权利并巩固威权统治”。