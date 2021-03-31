小米涉猎智能电动汽车业务 未来10年投100亿美元

中国智能手机厂商小米周二宣布，董事会正式批准智能电动汽车业务立项，公司拟成立一家全资子公司负责有关业务。

综合路透社与每经网报道，小米透露，公司首期投资100亿元人民币（20亿新元）。预计未来10年在智能电动汽车的投资额将达100亿美元（134亿新元）。

该集团董事长兼首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

雷军在当晚的小米新品发布会上，对小米造车计划进行了进一步解读。他指出，小米现已搭建起成熟的智能生态环境，小米汽车的到来将补齐小米智能生态场景的关键一环。而对于造车路上将会遇到的挫折，雷军直言“我们亏得起”。

值得一提的是，小米此前曾被多次否认造车计划，但从其相关布局来看，小米进军智能汽车领域也是“有备而来”。目前小米集团与汽车有关的专利数已达到834件，涉及车辆定速巡航、车辆操控、车辆导航、停车信息预测等内容。

不仅如此，雷军还表示，小米在2021年1月15日开始对造车计划进行调研后，共举行了85场业内拜访，与超过200位汽车行业资深人士进行沟通交流。这也意味着，小米进军智能电动汽车业务，并非“拍脑袋决策”。

雷军说：“小米造车是我最后一次重大创业项目，我愿意为此押上全部声誉，亲自带队，为小米汽车而战。”