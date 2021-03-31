云南出现本土冠病病例 全员核酸检测

中国昨天（30日）出现六例新增本土冠病病例，均在云南省瑞丽市，当地已开始全员核酸检测。这是自3月26日江西报告一例本土确诊病例后，再度出现本土病例。

据中国国家卫健委网站消息，中国大陆昨天报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例五例，本土病例六例，均在云南。

据云南省卫健委网站消息，云南省昨天新增确诊病例六例，新增无症状感染者三例，均在瑞丽市。

云南省卫健委也公布了新增本土病例的信息，其中五人为中国籍，一人为缅甸籍。三名无症状感染者均为缅甸籍。

云南省卫健委称，瑞丽市29日对重点人群进行常规核酸检测时发现一人核酸阳性，立即开展调查处置；随后通过重点人群核酸检测及密切接触者排查，发现八人核酸检测结果阳性。昨天结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，六人诊断为确诊病例、三人诊断为无症状感染者。其他人员的排查仍在进行中。

据瑞丽市疫情防控工作指挥部消息，从今天（31日）8时起，该市开展全员核酸检测，检测费用由政府承担。

此外，瑞丽市区所有居民居家隔离，时间暂定一周。居家隔离期间，除超市、药店、农贸市场外，其他经营场所一律停业。

防疫指挥部还强调，将严厉打击非法偷越国（边）境及组织者、容留者，对拒不执行检测工作决定，干扰、阻碍检测工作的，依法追究法律责任。

截至昨日，中国大陆现有确诊病例180例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90201例。



