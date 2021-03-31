美国谴责中国进一步削弱香港政治参与和代表性

美国国务院发言人周二表示，美国谴责中国进一步削弱香港政治参与和代表性的作法，并对香港立法会选举第二度被推迟深表关切。

据路透社报道，这位不愿具名的发言人以电邮回复置评要求时表示，“我们对这些香港选举制度的改变深表关切，这些改变违反香港人的意愿，拒绝香港人对自治发声”。

英国政府周二也表示，中国修改香港选举制度已违反1984年的中英联合声明。

英国外交大臣拉布称，“中国修改香港选举制度，明显违反联合声明，损害香港人民自由，违背北京的国际责任。”

香港选举制度改革方案昨天获全国人大常委会全票通过，今天起施行。港府随后宣布，计划今年12月举行立法会换届选举，明年3月举行特首选举。

修改后的选制大部分内容与此前传出的信息一致，选委会人数由四个界别共1200人增至五个界别共1500人。新增的第五界别由港区全国人大代表、政协委员和全国性团体香港代表组成。目前由泛民主派议员占多数的区议会，则不再纳入选委会。

除了选委会，香港立法会也将全面重组。议席从70席增至90席，但与区议会选举结果相关的六个议席都不复存在。新增的选委会界别占据多达40个议席，分区直选界别则从35席大减至20席，功能团体界别有30席，其中增设港区全国人大代表、全国政协委员及全国团体代表界别。