路透：印度传以逃税为由冻结字节跳动银行账户

印度据传冻结了中国科技企业字节跳动在该国的银行账户，称其涉嫌逃税，该公司已请求法院撤销该指令，担心该指令将重创其业务。

据路透社报道，今年1月，在新德里决定维持针对其广受欢迎的视频应用TikTok的禁令后，字节跳动在印度裁员。去年中印边境冲突后，TikTok被禁用。中国多次批评印度的举动，并表示怀疑这违反了世界贸易组织规则。

字节跳动在印度还有约1300名员工，其中大多数为其海外业务服务，包括内容审核等活动。

这两位消息人士表示，3月中旬，印度当局下令冻结字节跳动在花旗银行和汇丰银行的两个印度银行账户，称该公司在印度的子公司与其新加坡母公司TikTok Pte Ltd之间的在线广告交易涉嫌逃税。

一位消息人士称，除了这两个账户，当局还要求花旗银行和汇丰银行不允许字节跳动印度公司从与其税务识别号相关的任何其他银行账户中提取资金。

提交给法庭的一份文件显示，字节跳动印度公司认为，尽管账户里只有约1,000万美元的资金，但冻结决定是滥用法律程序，给支付工资和税收造成困难，该消息人士补充说。该案不久将在印度的金融中心孟买的一个高等法庭开庭审理。

去年印度以国家安全和主权利益为由禁用了几十个中国的应用程序，TikTok是其中一个。外界普遍认为，此举是印度对中国企业的更广泛反击。此前，两国在喜马拉雅山一处有争议的边境地区发生冲突，导致20名印度士兵死亡。

在消息人士知悉的法庭文件中，字节跳动印度公司辩称，由于银行账户被冻结，其整个业务陷入停滞，这种行为侵犯了其“开展自由贸易和业务”的权利。

另一名位消息人士称：“印度的禁令已经让该公司举步维艰。这可能会影响员工工资发放和供应商付款。”