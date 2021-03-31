习近平主持中共政治局会议 推动中部地区高质量发展

中共中央政治局昨天（3月30日）召开会议，由中共中央总书记习近平主持。会议强调中国中部地区发展潜力很大，要促进长江中游城市群和中原城市群发展。

据央视新闻报道，中共中央政治局昨天审议了《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》，指出中国中部地区经济社会发展取得重大成就，粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位更加巩固。

会议强调，中部地区承东启西、连南接北，资源丰富，交通发达，产业基础较好，文化底蕴深厚，发展潜力很大，推动中部地区高质量发展具有全局性意义。

会议要求，要着力构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，着力建设绿色发展的美丽中部，着力推动内陆高水平开放，着力改革完善体制机制，着力增强城乡区域发展协调性，着力提升基本公共服务保障水平，推动中部地区加快崛起。

会议指出，中部地区作为中国全国大市场的重要组成部分和空间枢纽，要找准定位，发挥优势，加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。要把创新作为引领发展的第一动力，以科技创新引领产业发展，形成内陆高水平开放新体制。要坚持走绿色低碳发展新路，加强能源资源的节约集约利用，加强生态建设和治理，实现中部绿色崛起。

会议还研究了其他事项。