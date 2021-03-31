中国制造业PMI上升 经济复苏加快

中国一项制造业指数于3月份上升，表明随着经济活动恢复正常、国内外需求增强，经济复苏步伐正在加快。

据彭博社报道，中国国家统计局周三公布，官方制造业采购经理人指数（PMI）从2月份的50.6升至51.9，高于接受调查的经济学家的预估中值51.2。非制造业指数，包括建筑和服务业，攀升至56.3，乃去年11月以来的最高水平。

3月份的制造业产出通常会增加，因为春节假期一般落在每年头两个月里。今年的强劲表现可能得益于政府更收紧疫情防控、鼓励人们就地过年，并且一些工厂在春节期间保持运转。

彭博社评论说，中国坚挺的出口增长和国内复苏可能会继续支持工业需求。随着北京放松了部分防疫措施，包括旅行限制、病毒检测要求和娱乐场所的容纳人数限制，3月份服务业的反弹加速。

Alicia Garcia Herrero等法国外贸银行经济学家在数据发布之前的报告中写道：“非制造业将从防疫限制措施的放松中受益更多，因为它会受到更直接的影响，由于春节期间大多数农民工留在了工作城市，商业活动的恢复也比以前更早，这对建筑等劳动密集型行业有利。”

最新数据支持了早期数据中的经济复苏迹象。早期数据显示，3月份工厂活动加速。

中国国务院总理李克强上周告诉商界人士，中国今年经济增速可能会高于6%的目标，并承诺加大力度提振内需和消费。