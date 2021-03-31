投资团体和基金就新疆人权问题向西方企业施压

一群投资者和基金正就新疆涉嫌侵犯人权的问题，加大向西方企业施压的力度，这无疑使国际品牌面临越来越大的压力。

据路透社报道，这个由50多名投资者组成的团体表示，他们正在与包括H&M、Hugo Boss等超过40家企业接洽，要求他们提供更多关于供应链的信息，并敦促他们放弃可能导致侵犯人权的情况。该投资人团体受到总部在纽约的跨信仰企业责任中心（ICCR）的支持。

负责向这些时尚品牌和其他大公司提出要求的投资者人权联盟（Investor Alliance for Human Rights）的项目主管多雷特（Anita Dorett）表示，她担心一些公司已经从他们的网站上抹掉关于强迫劳动政策的文字，或承诺购买更多新疆棉花，因担心中国社交媒体和企业的强烈抵制。

过去一周，H&M、耐克、阿迪达斯等西方品牌在中国受到消费者抵制的打击，此前它们对新疆的强迫劳动提出了关切。

在中国爆发抵制浪潮的同时，英国、加拿大、欧盟和美国因新疆侵犯人权行为对中国个人实体实施制裁，中国否认所有侵犯人权的指控。

该投资者联盟称，企业删除或更改与新疆有关的声明，是出于对中国政府商业报复的担心。该联盟还表示，包括欧盟在内的其他市场也在制定合规规则，要求它们全面披露自己的供应链。

在各类投资者中，环境、社会和治理基金吸引了大量资金流入，令企业陷入尴尬境地，促使它们披露了一些曾经被认为最好由政府来解决的边缘问题。

根据基金管理行业跟踪机构晨星（Morningstar）的数据，可持续基金管理的资产在2020年达到创纪录的1.7万亿美元。

投资者人权联盟的网站称，该组织有160多家机构投资者和其他组织成员，目前管理的资产超过5万亿美元。

ICCR不包括美国顶级基金集团贝莱德和领航集团（Vanguard Group）。根据路孚特的数据，这两家基金公司管理着16万亿美元的资产，是许多在中国面临压力的公司的大股东。

贝莱德的一位发言人指出，该公司最近发表的一份报告称：“未能解决与人权有关的风险，可能会影响一家公司的整个价值链，这可能……影响股东价值。”

领航集团的一名女发言人表示，该公司“非常认真地对待人权问题，包括强迫劳动的指控。如果一家公司的商业行为或产品危及人们的健康或安全，也可能给投资者带来长期的财务风险。”