王毅谈中东行：同六国在核心利益上互相支持

中国国务委员兼外长王毅在结束对沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林、阿曼访问之际表示，，中国将同六国继续在彼此核心利益上坚定相互支持，这是此访的最重要成果。

据中新社报道，王毅3月30日接受采访时指出，面对中东错综复杂的纷争，地区国家对外反思外部干涉造成的恶果，努力找寻维护长治久安的有效途径。

他表示，在此背景下访问中东，是为发展同地区国家的双边关系而来，是为促进地区和平稳定而来，也是为维护发展中国家整体利益、捍卫共同发展权利和国际公平正义而来。

在访问中，王毅提出了关于实现中东安全稳定的五点倡议。谈及中方倡议所传递的重点信息时，王毅介绍，一是中方支持地区国家排除外部施压干扰，探索具有自身特色的社会制度和治理模式。二是支持地区国家摆脱大国地缘争夺阴影，以主人翁姿态，努力化解地区内矛盾分歧。三是中方在中东不谋求私利，不搞地缘争夺，不划分势力范围，愿以真诚合作为中东和平发展作出“中国贡献”。

他说，此访实现了预期目标。

谈及此访同六国达成的成果与共识时，王毅说，应尊重各国主权独立和民族尊严，丰富发展中国家实现现代化的路径选择；应抵制将意识形态强加于人，反对打着人权旗号干涉别国内政；应维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，高举多边主义旗帜。

王毅说：“我同伊朗领导人就伊核问题深入交换意见，认为应在分清是非曲直的基础上，尽快解除非法的单边制裁和‘长臂管辖’，按照同步对等思路，有序恢复履约，确保伊核问题全面协议重回正轨。”王毅说，同时探索建立地区对话平台，通过沟通协商，维护海湾安全稳定。