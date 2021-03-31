新华社：防止将疫苗接种与升学毕业等挂钩的不良苗头

中国新华社今天发表评论文章指出，在推进疫苗接种过程中，少数地方出现了一些简单粗暴的不良苗头。有的学校和主管部门将疫苗接种情况与学生升学毕业、教师绩效考核挂钩；有的单位无视部分职工特殊身体情况，“一刀切”要求全员接种等。文章说，这些简单化的做法，不仅可能给不适宜接种的人群带来医学风险，甚至还可能增加部分群众的抵触情绪，反而不利于推进疫苗接种工作。

新华社在题为《将疫苗接种与升学毕业挂钩？这些“苗头”要防》的评论文章中称，大规模接种疫苗是预防传染性疾病最有效的手段之一，也能更快地恢复正常的国际交流，因此有必要积极推动接种工作。

但是，文章也说，由于种种原因，当前有一些人对疫苗接种仍不大积极。有关部门对此要做好宣传、科普工作，帮助公众打消各种疑虑，更有意愿积极接种。

文章特别提醒，在推进疫苗接种过程中，少数地方出现了一些简单粗暴的不良苗头。有的学校和主管部门将疫苗接种情况与学生升学毕业、教师绩效考核挂钩；有的单位无视部分职工特殊身体情况，“一刀切”要求全员接种；有的地方为提升企业接种进度，动用行政权力干预企业的正常生产经营秩序等等。

这些简单化的做法，不仅可能给不适宜接种的人群带来医学风险，甚至还可能增加部分群众的抵触情绪，反而不利于推进疫苗接种工作。

文章指出，这些不良苗头，究其实，是由于少数地区和单位急于完成疫苗接种任务，或是考核指挥棒下的攀比心态作祟。

疫苗接种工作，与疫情防控工作一样，对基层治理能力也是一场大考，各地方、各单位，都必须按照中央的决策部署，既积极又稳妥地推进，尤其对少数有疑虑的群众要耐心答疑、悉心解惑。