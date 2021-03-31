鸿海精密警言芯片短缺或延至明年

鸿海精密警言部件短缺问题可能会一直延续到2022年，并影响到公司将近一成的出货量，全球芯片短缺今年远不会终结的担忧因此而进一步放大。

据彭博社报道，近几个月来，其他电子行业巨头也都纷纷表示，全球芯片短缺问题可能会比预想的还要严重，进而会使从汽车到手机等许多产品的生产受到影响。鸿海是在发布公司季度财报后发出上述预警的，其季度业绩颇令投资者失望。

三星本月也表达了其对已经波及汽车制造行业以外领域的芯片短缺问题的担忧。汽车业是最先受到冲击的行业，因为该行业先前低估了疫情后市场的强劲需求。大陆集团、瑞萨电子和群创光电近几周也都发布预警称，由于疫情期间汽车、游戏机和移动设备等产品的空前需求，芯片短缺状况延续的时间可能会长于预期。

鸿海董事长刘扬伟表示，芯片短缺状况似乎越来越严重，很可能会延续到明年。虽然鸿海是苹果公司最重要的生产合作伙伴，但他没有说明苹果是否会受到影响或者影响会有多大。不过他说，基于他所了解的情况，短缺状况可能会延入2022年。

刘扬伟在谈论公司业绩的电话会议上说：“该季度前两个月的影响不是很明显，因为我们的客户主要都是大公司。”“不过我们依然看到了形势的逐步变化，因此会密切关注事态的发展。我们的预期是，影响不会太大，不到一成吧。”