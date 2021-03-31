两岸奥委会视频会晤 敲定10项体育交流

受冠病疫情影响，延续23年的台湾中华奥委会与大陆奥委会交流活动昨天（30日）通过视频展开，外传大陆奥会希望中华奥委会不要跟随欧美国家脚步抵制2022年北京冬奥，中华奥委会副主席蔡赐爵会后受访时否认，强调根本没有这回事。他指这是两岸奥委会的例行性会议；体育署国际及两岸运动组组长许秀玲也强调，会中并没有提到涉及新疆棉花与抵制冬奥等议题，外界不要多加揣测。

据中时新闻网报道，蔡赐爵表示，两岸奥委会互访早在1996年10月开始，由当时中华奥委会主席张丰绪与大陆奥委会签订协议，1997年开始互动，从最早的一来一往、二来二往到六来六往，交流互访愈来愈密切，每次奥运结束后，大陆奥委会都会派出金牌选手来台表演，台湾代表队也多次到对岸训练，实力提升有目共睹。

据介绍，两岸奥委会昨日会议主要议题是疫情解封后如何促进两岸体育交流，敲定10项活动，没有提到明年2月4日开幕的北京冬奥，中华奥委会主席林鸿道致词时，还特别感谢大陆奥委会协助将棒球列入明年9月10日登场的杭州亚运。台湾体育署副署长林哲宏也是昨日台湾与会代表之一。

对于陆委会想派员参加视频会议被拒，许秀玲解释，去年中华奥委会举办两岸奥委会视讯座谈会，当时有开放外界人士报名参加，陆委会有人员参与，这次得知两岸奥委会要召开视讯座谈会，陆委会询问是否可以参加，中华奥委会以这是两岸奥委会内部会议为由而婉拒。

许秀玲进一步表示，整个会议没谈到新疆棉花与抵制北京冬奥，更何况距离北京冬奥还有很久时间，目前应该关注的是即将到来的东京奥运。

国际奥会主席巴赫日前曾说，希望欧美国家不要抵制北京冬奥，因为受伤害的将是选手。对于抵制相关议题，台湾总统府发言人张惇涵昨天表示，冬季奥运是国际体坛重要赛事，相关筹办过程必须尊重国际奥委会决定。

张惇涵指出，目前国内与国际对明年冬奥有多元不同意见，但目前政府内部并未对该项议题讨论，会密切关注情势发展。