大陆国台办展示台菠萝害虫图 吁勿搞政治操弄

中国大陆宣布暂停台湾菠萝（凤梨）进口后，台湾行政院农业委员会说，对于查出害虫的菠萝，大陆并没有提供过科学证据。对此，大陆国台办公布了台湾菠萝的害虫图片，呼吁民进党不要搞政治操弄。

据中国大陆央视新闻报道，中国大陆国台办发言人朱凤莲在今天（31日）的国台办例行新闻发布会上表示，大陆方面2020年向台湾方面书面通报了28批菠萝不合格情况，其中14批检出菝葜黑圆盾蚧，希望台湾方面能够采取切实行动。

在此之前，台湾行政院农业委员会说，关于菠萝不合格的情况，他们只收到了13件通报，而不是大陆所说的28件。对于查出害虫的菠萝，大陆方面也并没有提供过科学证据。

朱凤莲强调，通报过去了，台湾方面没有任何的回复，不合格的情况也没有得到改善。在今年初向大陆海关申报的台湾菠萝中，又有五批检出菝葜黑圆盾蚧。朱凤莲说：“他们一直称没有证据，相关部门给我们提供了28批次通报函，因为通报函涉及到工作人员及发货人、收货人信息，我们不方便给大家提供特别详细，但是通报函的编号可以给大家通报一下。桩桩件件都是有据可查的。”

朱凤莲说，如果民进党当局够担当的话，就应该切实地负起监管的责任，从源头上去处理相关的问题，而不要再搞什么政治操弄。