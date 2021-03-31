港学者：香港将出现“新建制派”

中国全国人大常委会昨天（30日）全票通过修订《基本法》附件一及二，改革香港选举制度。全国港澳研究会副会长刘兆佳形容，此次中央改革非常彻底又大胆。而中大政治与行政学系副教授马岳则预料未来立法会将有“新建制派”出现。

据《星岛日报》报道，马岳在电台节目表示，相信未来选委会选举的竞争不会如以往般激烈，因为部分界别的组成会改变，民主派未必会动员专业人士参选，也未必能“入闸”。即使“入闸”，也恐难以提名到民主派人士竞逐特首选举，相信整体竞争都会降低。他估计，如果中央不想某人参选特首，即使是建制派，要取得足够提名都会面对困难。

马岳也指出，地区直选方面，改为“双议席单票制”，相信影响不会太大，如每区仍由两大阵营参选人对垒，各有一人当选，与当前比例代表制下，各议席占一半差不多。

此外，马岳也认为改革后，香港的“新建制派”将包括如中资企业、新香港人等群体。他指出，此次改革同时增加不少基层民间组织，如同乡会等，推测他们的影响力将大大提升。

刘兆佳在同一节目中表示，中央改革香港的选举制度，“非常彻底及大胆”，显示中央的手段很果断。

他相信经过改革后，中央不用担心香港管治架构会渗入反中乱港人士。他也认为，温和民主派或忠诚反对派仍有“生存空间”，因为经改革后的选举制度是针对反中乱港人士。他认为，中央反而能开创空间给温和民主派，令他们有“上位”的机会。

刘兆佳觉得，温和民主派要取得选委会五个界别的提名不会太困难，因为中央已表明并非要搞“清一色”，中央也希望部分温和民主派能进入选委会及立法会。他直言，温和民主派如果能取得中央信任，他们当选的机会甚至会比一般爱国人士更高。