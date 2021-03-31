台币势创四季度来最弱 央行阻升压力暂减缓

台币在历经去年内外利多合力推升后，今年随着美债收益率带动美元触底走高，台币兑美元3月以来也出现反转，累计本季势将创下四个季度以来的最弱表现。不过，这对近来阻升压力获舒解的台湾央行来说，可能只是中场休息时间而已。

据彭博社报道，彭博全球货币排行显示，今年以来台币贬值约0.7%，位居12种主要亚币中的第四，表现仍在前段班。以台湾经济基本面持续看好、台股表现持坚，外资未必持续流出，台币料仍易升难贬。彭博追踪各家分析师的预估中值亦显示，目前在约28.5元的台币在今年底将回升至28.0整数大关。

马来亚银行资深外汇策略分析师黄经隆说：“其实多数亚币在第一季对台币都是贬值的，所以从贸易加权或名目有效汇率来看，台币其实表现强劲。”黄经隆并称台币兑美元疲弱的情况难以持久。

他指出，美元在未来几周的确可能持续强劲，但美国相对其他经济体表现较佳一事可能是短暂的，预期其他国家在进入下半年之际就会赶上来，随着全球经济明显反弹，受惠景气循环的货币例如台币及韩元最终都会再走强。

马来亚银行维持第二季台币有望走强至27.8元的预估，也认为台湾央行因维持汇市秩序而进场的可能性一直都在。

台北时间上午10时，据台北外汇行情，台币兑美元较上日收盘升0.07%，报28.5元台币，盘中一度触及28.485元的逾一周高位。

台股加权指数早盘小跌，暂时持坚在历史高点附近；外资近期小幅回头加码台股，连续三天买超。

隔夜美债收益率持续走高，10年期一度触及1.77%，之后弹幅有所收敛；美元指数DXY也升至93上方，续创近五个月高点。近日受强势美元压抑的主要亚币，今日早盘则是涨跌互见，韩元回升领涨，泰铢表现垫底，日元也续疲软，已跌破110元的心理关卡。