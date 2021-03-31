报告：去年中国新开书店是关闭的2.6倍

一份中国实体书店的调查报告显示，中国去年新开书店4061家，关闭书店1573家，新开是关闭的2.6倍。

根据澎湃新闻报道，这份由百道新出版研究院发布的《2020-2021中国实体书店产业报告》同时指出，诚品深圳关店的新闻效应可能被放大了，而茑屋中国开店的模式价值可能被低估。

百道新出版研究院院长、百道网董事长程三国在解读报告时说，特别值得注意的是，中国的茑屋书店与日本不同，不是连锁模式，没有集中的物流与供应链，不同城市的门店由地产公司引入茑屋品牌，实行独立运营，由茑屋中国分公司负责品牌管理和运营指导，更接近策划咨询模式。

换句话说，茑屋在中国采用的似乎不是直接向读者收费的B2C模式，而是向合作方收费的B2B，这一点有待于进一步研究和厘清，也对书店商业模式转型意义非凡。

在对参与书店大会的诸多书店业内人士进行调查后，报告还公布了去年最受行业关注的十大书店品牌，分别是茑屋书店、诚品书店、西西弗书店、言几又、方所、新华书店、先锋书店、钟书阁、单向空间和思南书局。

同时，根据调查数据显示，中国去年大约有4061家实体书店新开面世，也有诸如重庆方所、北京佳作书局798店、盛世情书店、上海汉源汇书店等1573书店关门；新开书店数量远远超过关门书店数量，是关闭的2.6倍，中国纯新增书店约2488家。

其中，北京去年新开书店639家，成为中国排名第一的城市。同时，北京也成为了“年度书店之都”。

报告还统计了去年美国的数据，其中新开书店84家，倒闭63家，新开是关闭的1.3倍。由此可见，中美两个书店大国去年都没有出现书店关闭潮。

但是，报告也指出，后疫情时代，实体书店商业⽣态更加恶化，商业模式与盈利问题始终悬剑在上，实体书店未来依然充满不确定性。

