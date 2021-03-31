反响不佳 业者忧台帕旅游泡泡变泡沫

台湾与帕劳（台称帛琉）的旅游泡泡首发团明天（4月1日）出发，正访问台湾的帕劳总统惠恕仁昨天（30日）受访时表示，期待班机可以坐满。不过，旅游业者无奈地说，泡泡团卖况差、业者被迫降价求售，以目前的贩售状况看来，每家旅行社粗估亏损数百万元，参与的六家业者总共恐要惨赔破千万元（新台币，下同，约47万新元），旅游泡泡幻灭成旅游泡沫，让已赔了一年的旅游业者有苦说不出。

据中时新闻网报道，惠恕仁昨与台湾副总统赖清德、外交部长吴钊燮等出席旅游泡泡启动仪式剪彩。惠恕仁说，两地都是小岛，希望大家来帕劳享受艳阳、漂亮海滩、美丽的鱼群及没有尖牙、很友善的鲨鱼。

在旅游泡泡安排下，台湾民众前往帕劳旅游时，仍需在机场采检；惠恕仁表示，他也采检过，感受“不太舒服”，但为了人民的健康安全着想，必须要小心谨慎，但他也保证，正因为如此，所有旅客抵达，都能忘却这些，只剩下笑容。

台湾六大旅游业者包下华航四趟航班机位力挺政府，起初泡泡团预订热烈，但实际销售奇惨。业者表示，4月1日首航班机，六家旅行业者中仅有两家卖完，且110个座位不仅没坐满，其中还有许多都是医疗团、媒体团，及部分旅游同业，一般民众散客不多。但首发团已是目前卖最好的，4月其他三个日期的后续团仍有许多名额待售，每家业者都面临百万级损失灾难。

帕劳旅游因疫情导致航班票价调涨，光来回机票就要3万新台币，为过去的近两倍，加上返台后旅客须自主管理14天，且不能搭大众交通工具，花钱受罪感让大部分民众仍持续观望。眼看买气冲不高，业者甚至私下祭出成本价来优惠亲友，只求不赔钱，但位子仍卖不完；还有业者表示，某家业者独自将价格下调至赔本价，同业都相当不满，却只能硬着头皮继续卖。

台湾交通部长林佳龙昨天列席立法院总质询前受访，表示旅行也是一种供需，最重要是台湾跟帕劳的旅游，可以针对未来开放观光汲取经验，建立机制，随着第一波首航后，可以去观察流程的情况，相信旅行社也会根据市场情况再做调整，交通部尊重市场机制。

但去年疫情以来，旅游业者苦撑一年多，泡泡团开跑后业者共襄盛举，但力挺政府让台湾内宣、外宣做好做满后，剩下的烂摊子却要业者自己含泪苦吞，业者无奈地说，政府不该无情让旅游业者自行“根据市场情况再做调整”，在持续开发新旅游泡泡并将风险转嫁给业者前，应该实质出手援助义气相挺的旅游业者共度难关。