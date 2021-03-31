报告：中国一线城市财富自由至少1900万人民币

胡润研究院联合百富众鑫31日发布《2021胡润财富自由门槛》报告。报告将财富分为入门级、中级、高级和国际级四个阶段，并细分到中国一二三线三类城市。报告显示，中国一线城市入门级财富自由门槛1900万元（人民币，下同，390.05万新元），二线城市1200万元，三线城市600万元。

据每日经济新闻报道，胡润研究院指出，中国三线城市入门级财富自由门槛是600万元，主要包括一套120平米的市区常住房、两辆车、20万元的家庭税后年收入和250万元的金融投资；中级财富自由门槛是1500万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、两辆车、50万元的家庭税后年收入和400万元的金融投资；高级财富自由门槛是6900万元，主要包括一套400平米的市区常住房、一套300平米的郊区第二住房、四辆车、250万元的家庭税后年收入和2500万元的金融投资。

二线城市入门级财富自由门槛是1200万元，主要包括一套120平米的市区常住房、两辆车、40万元的家庭税后年收入和550万元的金融投资；中级财富自由门槛是4100万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、两辆车、100万元的家庭税后年收入和800万元的金融投资；高级财富自由门槛是1.2亿元，主要包括一套400平米的市区常住房、一套300平米的郊区第二住房、四辆车、400万元的家庭税后年收入和4000万元的金融投资。

一线城市入门级财富自由门槛是1900万元，主要包括一套120平米的市区常住房、两辆车、60万元的家庭税后年收入和800万元的金融投资；中级财富自由门槛是6500万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、两辆车、150万元的家庭税后年收入和1200万元的金融投资；高级财富自由门槛是1.9亿元，主要包括一套400平米的市区常住房、一套300平米的郊区第二住房、四辆车、650万元的家庭税后年收入和6500万元的金融投资。

国际级财富自由门槛是3.5亿元人民币，相当于5000万美金，主要包括一套600平米的市区常住房、一套400平米的郊区第二住房、山里、海边各一套400平米的度假房、四辆车、1000万元的家庭税后年收入和1亿元的金融投资。

根据2020胡润财富报告，中国预计有17万亿元的财富将在10年内传承给下一代，42万亿元将在20年内传承给下一代，78万亿元将在30年内传承给下一代，男女各占一半。

胡润说，应该会有不少人一出生就财富自由了，这些人比较幸运。而家族财富所包含的要素，还不仅仅是家族资产、家族企业和人力资本，还包括社会资本，包含社交人脉和社会影响力。