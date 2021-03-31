香港将宗教活动纳入“限聚令”豁免范围

香港特区政府3月31日凌晨刊宪，放宽部分防疫措施，将宗教活动纳入“限聚令”豁免范围，参与人数上限不可多于场地可容纳人数的三成，活动期间不能供应一般食物或饮品（属宗教仪式一部分的除外）。

据香港中通社报道，港府规定，自4月1日起，泳池在符合相关规定及限制下予以开放，任何人身处泳池内须一直配戴口罩，但在游泳、淋浴、在更衣室及泳池之间或在两个泳池之间行走时，在与其他人保持足够距离或有效分隔的情况下热身等则不在此限；而教练在指导学员期间须一直佩戴口罩；泳池内人数不得超过可容纳人数的三成，惟嬉水池、儿童池、幼童池及按摩池须继续关闭。

此外，戏院、表演场地和主题公园，入场率可以提升至七成半。

香港食物及卫生局发言人说，有赖全港市民努力，过去一星期本地确诊个案数字已回落至平均每日低于五例。要继续遏制疫情，需要维持大部分社交距离措施，鼓励更多市民尽快接种疫苗。考虑到复活节假期临近，政府会针对一些较低风险活动适度调节相关限制。

发言人呼吁市民继续忍耐，在复活节假期保持社交距离，那样才有望把第四波疫情全面扑灭，早日达致“零确诊”。同时，当接种疫苗的人口达到较高比例时，社区便有机会出现保护网或群体免疫，回复正常生活。