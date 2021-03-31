在华外资银行保险机构总资产逾5万亿人民币

随着中国金融业开放程度不断加深，越来越多外资机构来华展业。中国银保监会数据显示，外国银行保险机构在华机构数量呈现稳步增长，截至2020年末总资产合计逾5万亿元（人民币，下同，约1万亿新元）。

据中新社报道，记者从中国银保监会获得上述数据。银保监会透露，下一步将推进新发展格局下银行业保险业高水平对外开放，进一步完善银行业保险业外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，支持在华外资银行保险机构发展。增强开放监管能力，防范金融风险。

银保监会2018年以来，宣布了三轮共计34条对外开放新措施，涉及取消或放宽外资持股比例限制、放宽外资机构和业务准入条件、扩大外资机构业务范围、优化外资机构监管规则和简化行政许可流程等。

银保监会2020年批准了一批重大外资行政许可事项，包括：批准第一家外方控股的理财公司汇华理财有限公司开业；批准贝莱德金融管理公司、建信理财有限责任公司和富登管理私人有限公司合资在上海市筹建贝莱德建信理财有限责任公司；批准香港友邦保险公司在内地分支机构改建为独资人寿保险子公司等。

截至2020年末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、116家外国银行分行和144家代表处，营业性机构总数946家，外资银行总资产3.78万亿元。境外保险机构在华共设立了66家外资保险机构、117家代表处和17家保险专业中介机构，外资保险公司总资产1.71万亿元。

2018年以来，银保监会共批准新设外资法人银行两家、外资分行30家。外资保险法人机构增加了10家，外资保险省级分公司增加了74家。