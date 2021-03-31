台对美军购爱国者导弹 2026年完成部署

台湾国防部今天证实，为反制解放军威胁，已向美国购买爱国者三型增程型导弹(PAC3-MSE)，比台湾军方现役的导弹先进、且射程更远，计划于2025年、2026年分批完成交运及部署作业。

综合《自由时报》、Now新闻等台媒报道，台湾也国防部证实，自制的天弓三型导弹的量产进度也超前，连今年度预定生产的23枚弓三导弹，也都提早生产完成，将可大幅提升空防战力。

天弓三型导弹为中远程陆基型防空导弹系统，作战范围可达200​​公里以上，系统除导弹及弹箱外，射控系统有相列雷达、战术中心、电源车、通信中继及发射架。弓三导弹射程涵盖台湾防空识别区范围。

此外，台湾中科院现正进行增程型弓三导弹的研发测评作业，并且多次在九鹏基地进行实弹射击拦截演练。相关人士说，增程型弓三导弹以挑战更高层防御为目标，希望将最大拦截高度由现行的40公里拉高到70公里，有效拦截高度也由现行24到26公里，朝向达到35至40公里高度为目标，未来将因此具有美军新式“萨德系统”的“部分”作战功能。

根据台湾国防部最新送交立法院的预算解冻报告指出，陆基防空导弹系统建案期程是2015年至2024年，总预算匡列748亿3466万6000元（新台币，下同，约35.3亿新元），委由中科院产制导弹武器系统，2014年12月19日完成委制协议书签署，已解缴四套导弹武器系统及一套教勤装备，2020年12月15日已完成年度所有产制项量的解缴验收作业。