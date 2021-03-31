台陆委会称大陆四种方式渗透台半导体产业

台湾陆委会副主任邱垂正与经济部长王美花今天（31日）赴立法院经济委员会，就如何因应大陆的“红色供应链”的各式渗透及冲击台湾产业进行报告。

综合中评社、台湾《工商时报》等报道，陆委会副主委邱垂正说，因应中美科技对抗或竞争，今年3月11日中国大陆全国人民代表大会通过的“政治工作报告”及“十四五规划和2035年远景目标纲要”，将科技自主列于国家战略位置，一般预期将加大吸引台湾科技技术及人才。他并指出“红色供应链”的四种渗透方式，包括利用在台投资或设立据点方式，获取技术或人才、利用台商赴陆投资，获取技术或人才、通过技产品植入后门程式泄密，以及以高薪为由，吸引台湾科技产业工程师、高层经理人等为大陆或陆资企业效力。

他表示，冠病疫情已对全球经济及国际情势带来重大冲击与变化，国家间竞争已不限于军备竞赛，安全概念更已扩及经济发展与产业竞争力对发展之影响。基于国际现况及安全考虑，有必要加强台湾产业及技术保护。

王美花则表示，受中美科技战影响，预期陆资来台挖角情况将持续不断。她指出，大陆资本规避投资审查，藉由外资或台湾公司身份挖角，2018年移送约40家，近期亦已移送20多家公司。

她强调，核心技术并非一般营业秘密，更可能侵害台湾的战略利益，涉及安全层面，除了透过修改《营业秘密法》保障台湾企业，更须以安全角度思考与盘整，政府已成立专案小组，就陆资企业不当挖角进行考察，以因应“红色供应链”的渗透及冲击台湾产业。

民进党立委郑运鹏坦言，台湾其实没有什么能力去阻止红色供应链，“这是人家的产业发展，总不能要人家不能做便宜的东西”。但要倾尽权力阻止产业技术被渗透。