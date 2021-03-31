H&M：对中国市场的长期承诺依然坚定

卷入“新疆棉之争”的瑞典服装品牌H&M在一份声明中说，公司对中国市场的长期承诺“依然坚定”，公司希望做“负责任的采购者，不论在中国还是世界其他地方”。

据路透社报道，H&M称：“通过与利益相关者及合作伙伴共同努力，我们相信我们可以一起采取行动发展时尚产业，并以尊重的方式服务客户和行事。”

H&M在12月至2月期间亏损，大致符合预期。它周三表示不会在即将举行的年度股东大会上提议派发股息，但可能会在今年晚些时候提出。

全文如下：

我们正与中国的同事一起，尽一切努力应对当前的挑战，寻找前进的方向。

中国对我们来说是一个非常重要的市场，我们对中国的长期承诺依然坚定。在中国发展了三十多年，我们见证了中国纺织业的显著进步。作为创新和技术的前沿，中国显然将继续在整个行业的进一步发展中发挥重要作用。我们为我们的供应商能够参与到这一发展中来而感到自豪，我们希望继续与中国的合作伙伴和利益相关者一起为推动行业进步做出贡献。我们希望在中国和其他地方成为一个负责任的采购者，目前正在制定前瞻性的战略，并积极开展下一步的材料采购工作。我们希望与所有相关的利益相关者一起合作，成为解决方案的一部分，共同打造一个更加可持续发展的时尚产业。

作为一家全球性的公司，我们遵守所有业务所在市场的当地法律和监管框架。我们的公司价值观建立在信任、尊重、诚信和对话的基础上。我们希望专注于我们的核心业务和我们最擅长的领域——将时尚和设计带给世界各地的客户。

我们致力于重新获得中国消费者、同事和商业伙伴的信任和信心。我们相信，通过与利益相关者和合作伙伴的共同努力，我们可以在发展时尚产业、服务客户和尊重客户的方式上迈出步伐。