钟南山：中国疫苗接种百分比很低

中国工程院院士钟南山说，虽然中国疫苗接种绝对数是世界第二（美国是最多），但是要是按百分比数的话，中国是非常低的。他呼吁民众接种疫苗，并说别等外国免疫了，中国反而危险了，中国控制得好就是为了争取时间接种疫苗。

据观察者网报道，钟南山3月30日接受媒体采访时说，中国的疫苗接种百分比目前也就4个百分点。当然，中国现在正大力扩大生产。所以预期希望能够在6月底、7月，有40%的人能够接种疫苗。只有接种疫苗，才能够得到比较好的保护。

钟南山指出，按照现在的情况，中国要是完全开放，是非常危险的。因为中国现在绝大多数人处于没有免疫状态，也就是一旦接触了病毒的感染，马上就得病。但是，目前在中国很多群众的思想里头，并不是那么迫切。为什么？因为中国的环境太好了，没有病毒在附近。

他指出，可是这有个前提，即中国对国际（境外）输入有非常严格的控制，中国不能永远这样；中国改革开放，一定要向全世界开放。到那个时候，所有国家接种的都很好了，中国反而是无免疫的，那是很危险的，说不定又在中国暴发起来了。

钟南山强调，现在是一个间隙，中国控制得好就是为了争取时间能够打疫苗。所以疫苗还是要加快，现在国家正在下很大功夫，以最快的速度来增加生产疫苗的厂房。估计要是按照这个速度，今年底大概（产出）二三十亿支疫苗。中国的情况，不是所谓的“疫苗民族主义”，中国一方面是自己打，一方面比较早就对外供应了。估计有三分之一供应到国外，也是实现我们对发展中国家的承诺。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆3月15日说，群体免疫的建立同疫苗的保护效力以及人群的接种率有很大关系。消灭天花，人群免疫力要达到85%左右，就是说有85%的人对天花有免疫力；传染性更强的麻疹，需要95%的人群有免疫力才能阻断这个疾病。

针对疫苗，要想让学习、工作和生活恢复到正常状态，也必须通过疫苗接种形成免疫屏障。对照天花、麻疹等经验来说，目前中国已经接种的6498万人次（截止3月14日），是很好的开端，但仍有很大的免疫力形成空间。

中国疾病预防控制中心主任高福也说，希望到2022年年初、甚至今年年底，中国能达到70%至80%的疫苗接种率，基本实现群体免疫。高福说：“打多少疫苗管用，取决于病毒本身的特性，我们现在根据病毒的基本传播指数推测是70%到80%，疫苗的接种是一个相当复杂的综合过程，大家都在努力，我希望说‘明年年初’是说错了，希望今年年底我们就能实现，本身这句话也是希望推进、加快这个过程。”

根据中国国家卫健委发布的全国新冠病毒疫苗接种情况，截至3月29日，各地累计报告接种疫苗11096.2万剂次。