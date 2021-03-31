韩国外长周五访华两天

中国外交部发言人华春莹今天（31日）在例行记者会上宣布，应国务委员兼外交部长王毅邀请，韩国外交部长郑义溶将于本周五（4月2日）至周六（3日）对中国进行访问。

华春莹表示，当前中韩关系发展良好。今明两年是中韩文化交流年，明年是中韩建交30周年，中韩关系面临进一步深化发展的重要机遇，中方愿与韩方共同努力，通过此访落实好两国元首的重要共识，增进战略沟通，深化务实合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断向前发展。

据韩联社报道，这将是郑义溶自上月9日就任以来首次出访。两国去年11月26日在首尔举行外长会谈，此次时隔四个月再次举行外长会。

在美国积极拉拢韩国等主要盟国牵制中国的情况下，此次外长会谈备受关注。预计双方将就包括朝鲜问题在内的韩半岛局势、携手应对新冠疫情等合作方案交换意见，中国国家主席习近平访韩等双边高层交流方案也可能在讨论之列。

有观点认为，会议选址在厦门或折射出中方政治意图。在两岸关系紧张、美国借台湾对华施压的大背景下，选址厦门可释放韩中友好信息，借此牵制美国。

外交部相关人士就此表示，综合考虑两国防疫形势、外长各自的日程安排以及航线管制等情况，最终选址厦门。该人士表示，郑义溶以本月17日举行的韩美外长会谈为开端，25日与俄罗斯外长会谈，持续与韩半岛周边主要国家进行战略沟通。

这也是王毅一周内在福建省会见的第五名外长。此前，新加坡、马来西亚、印尼及菲律宾四国外长分别在3月30日至4月2日间对中国进行访问，地点也是在福建省。