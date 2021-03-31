中国专家回应未提供原始数据：没留存样本

世卫组织总干事谭德塞昨天称，中国没有给赴武汉的专家团队提供部分领域的原始数据，路透社记者今天在中国卫健委的记者会上询问原因，联合研究中方专家组组长梁万年回应说，由于事情过去一年了，现在在中国尤其在武汉，很多的生物样本、产品、环境可能都不存在留存样本了，“因为当时早期的时候我们并不了解这种疾病，更不了解这个病毒，所以很多情况并不是把所有的样本都留存”。

据中国网报道，梁万年说：“我记得昨天的新闻发布会上，澳大利亚的一位专家就说了非常好的一句话，我们不能用现在对这个疾病病毒的认识，来回答早期的判断，比如这个样本就是个典型的情况。”

他指出，另一方面，现在是回顾性的调查，当时人的记忆可能也存在一些差异或者是偏差。同时现在溯源所用的方法和技术并不是十全十美的，它也有一些局限性。虽然存在这些问题，但是我们仍然认为，这份报告是非常有价值的，它是为以后进一步研究，包括对新冠肺炎病毒的研究，对疫情的研究，还是对其他新发传染病的研究，都是有价值的。

他指出，这份报告也是经得起历史考验的。我们作为联合专家组一直在说，我们是有信心，我们认为我们这个报告是基于现有我们所掌握的资料和证据，是经得起考验的。当然我们也会继续努力，重点要提升科学技术，支持相关工作继续开展。

梁万年说，下一步，我们要以中国溯源这个结果的基础上，进一步在全球以多种方式和渠道，广泛地开展溯源。同时，我们从专家的角度来看，也会继续积极地参与世卫组织在全球框架下的溯源研究工作。