美机构：中国对外贷款交易条件异常机密

美国研究机构周三公布的一份贷款资料库研究显示，中国与发展中国家签订的贷款交易条件异常机密，且要求贷款人在偿还其他债权人之前须优先偿付给中国国有银行。

据路透社报道，美国威廉玛丽学院(College of William & Mary)下属的研究机构AidData耗费逾三年时间编列的数据库种，包含100笔中国与24个中低收入国家签订的贷款合约；由于冠病疫情对经济的影响，这些中低收入国家有许多正陷于债务负担加重的困境。

关注焦点在很大程度上已经转向中国扮演的角色，目前中国是全球最大债权国，占全球官方双边债务总值的65%，这类债务规模数以千亿美元计，范围遍及非洲、东欧、拉美及亚洲。包括美国乔治城大学法学教授吉尔本（Anna Gelpern）在内的作者在文章中写道：“中国是世界上最大的官方债权国，但我们缺乏关于其贷款条款和条件的基本事实。”

位于华盛顿的全球发展中心(CGD)评论说，AidData、CGD、德国基尔研究所和彼得森国际经济研究所的研究人员们，将中国的贷款合同与其他主要债权人的贷款合同进行了比较，首次对中国对外贷款的法律条款进行了系统性评估。

他们在这份长达77页的报告中说，他们的分析发现了协议的几个不同寻常的特点，通过扩大标准合同工具来提高还款机会。

报告称，这其中包括防止借款人披露贷款条款的保密条款，使中国的银行比其他债权人更受益的非正式抵押品安排，以及承诺让债务排除在集体重组之外--作者称之为“非巴黎俱乐部”条款。报告还称，这些合同还为中国取消贷款或加快还款提供了很大的回旋余地。

CGD的资深研究员、该报告的共同作者莫里斯（Scott Morris）认为，研究结果引发了对中国在20国集团(G20)中所扮演角色的质疑。G20之前达成了一项“共同框架”，旨在帮助较贫穷国家通过重组债务负担来应对冠病疫情带来的财政压力。

该框架要求同等对待所有债权人，包括私人债权人，但他指出，评估的合同大多禁止债务国在同等条件、以及和与其他债权人合作下重组这些贷款。莫里斯指出：“这一禁令非常引人注目，似乎与中国在G20峰会上做出的承诺背道而驰。”但他并称，中国可能根本不会在贷款合同中执行那些条款。