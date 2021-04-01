BBC称驻北京记者受压力后改派台湾

英国广播公司（BBC）透露，驻中国记者沙磊（John Sudworth）在受到中国大陆的压力和威胁后，已经离开大陆，前往台湾。

BBC昨天透过官网指出，为沙磊所作的报道感到骄傲，他仍然是BBC的中国事务记者。

中国此前就BBC对新疆所做的报道表示谴责，并于上个月将英国广播公司旗下的世界新闻台（BBC World News）禁播。

据报道，沙磊已经驻中国报道九年。他说认识到留在中国越来越难后决定前往台湾。

报道称，他和家人被便衣警察一路跟踪到机场和办理登机手续的大厅。他的妻子穆雷（Yvonne Murray）是爱尔兰公共广播公司RTE的中国记者。

沙磊也说，他和报道团队无论在中国哪里拍摄都面临着监视、法律行动威胁、阻挠和恐吓。

沙磊的BBC同事仍在北京；他说打算在台湾继续报道。

中国外交部发言人说，当局没有事先收到沙磊离开的通知。

中国外交部发言人华春莹在北京的新闻发布会上说：“最近几天，当我们要为沙磊续签记者证时，才得知他不辞而别。他离开后，没有用任何方式通知有关部门，也没有说明任何原因。”

从中国发出报道的国际媒体机构的数量正在减少。去年，中国驱逐了《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》等媒体的记者。

而在2020年9月，澳大利亚媒体在中国工作的最后两名记者在经过五天的外交对峙后飞回澳洲。

驻华外国记者俱乐部（FCC）称，外国记者 “被卷入失控的外交纷争中”。

驻华外国记者俱乐部在社交媒体推特上发表的声明表示：“对沙磊以及他的BBC同事的辱骂构成更大的骚扰和恐吓模式的一部分，这种模式阻碍了外国记者在中国的工作，并使他们的中国新闻助理面临越来越大的压力。”



