华为：对来自于中国以外地区收入预期“乐观”

中国华为轮值董事长胡厚崑昨天表示，2021年对于来自于中国以外地区的收入是做“乐观”预期的，并相信华为系列的手机依然会保持市场领先者的地位。

据路透社报道，胡厚崑在华为年报发布直播记者会上指出，由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不确定，但是华为计划中的旗舰机型依然会按照计划推出。他并提到，华为在智能汽车行业有很大的发挥空间，作为智能汽车部件供应商的定位不变。

“在几年以前华为就已经开始了汽车领域的投入，而且在智能汽车方面也有一些业务战略，我们的定位是做一个智能汽车部件的供应商。”

胡厚崑表示，之所以做出这个定位是相信华为所掌握的ICT技术，并在未来有智能电动汽车的几个关键的子领域，都能做出有竞争力的产品。这里面就包括车联网、车云，还有智能座舱、智能驾驶、电源管理等。

谈到芯片问题，他表示，海思有很强的设计能力，作为华为的重要单位，过去一年海思参与到了全球半导体产业链的合作模式中。基于全球合作模式的产业链形式，依然应该成为半导体产业链发展的主流。在这种认识下，会坚持基于开放合作的创新。另一方面，也希望各国政府能够帮助产业链恢复和强化产业链的合作。

他强调，华为在过去两年内投入了很多现金资源，以满足客户需要。在芯片供应方面，华为满足客户的需要没有问题。但华为的定位还是一个ICT系统设备的供应商。芯片方面，华为对全球化产业链的依赖是很强的。

他表示，对今年华为的区域收入的结构很难预测，一方面中国市场表现依然很强劲；另一方面，预计疫情在全球逐步得到控制后，全球各个国家有可能会回到上升轨道。

华为稍早公布2020年获利温和增长，因受疫情冲击和公司被列入美国出口黑名单影响，华为海外销售收入出现下滑。

华为2020年实现净利润646亿元人民币（约133亿新元），同比增长3.2%，上年同期的净利润为增长5.6%。