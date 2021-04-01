中国去年使用推特面簿宣传新疆政策的力度创新高

中国政府去年在推特（Twitter）和面簿（Facebook）平台上宣传新疆少数民族政策的活动创出历史新高。

《华尔街日报》报道，澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的一项新研究显示，2020年，中国官方媒体和外交部门Twitter账户有关新疆推文的发布频率从2019年的月均280条左右增至近500条。

该研究所发现，在Facebook上，中国官方媒体运营的账号是新疆问题相关帖子最受欢迎的来源之一。

据报道，在过去几年里，对于海外记者的报道、曾被拘留者及其家人的直接叙述以及显示新疆以穆斯林为主的少数民族遭拘禁和镇压的政府文件，中国官员予以了否认，称这些都是为了抹黑中国。

中国政府称，外界所指的该地区庞大的拘留营网络实际上是职业培训中心，新疆的维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族行动自由。

上周，瑞典快时尚服饰零售商Hennes & Mauritz AB旗下的H&M因去年发布声明对新疆强迫劳动表示担忧而遭到中国社交媒体用户和官方媒体炮轰，随后中国官方还点名批评了其他发表过类似声明的跨国企业。

去年1月份，中国官媒《环球时报》在Facebook上分享了一段视频，获得了近2万个赞，这段视频讲述了一名男子从新疆某职业培训中心毕业后，从事英语和汉语辅导工作。在视频中，这名男子说现在过得很幸福。

根据澳大利亚战略政策研究所的新报告，在国际社交媒体网站上，这种叙事的受众正在扩大，并得到了西方声音的回应。该机构的部分资助来自澳洲和美国政府。

这份报告发现，自2018年以来，从Twitter上涉及新疆的帖子的热度来看，中国官媒一直是最受欢迎的账户。中国主要的国际新闻频道中国环球电视网（CGTN）在其Facebook页面上拥有超过1.15亿粉丝。

根据澳大利亚战略政策研究所的数据，CGTN利用自己的人气，连续三年成为Facebook上涉及新疆帖子获得点赞数最多的页面，在2020年总共获得约580万个赞。该研究所分析了27万多个Facebook公开帖子。2020年，发布新疆话题最热门的六个Facebook页面均属于中国官媒。

《华尔街日报》指出，该报告的合着者沃利斯说，在新疆问题上，中国政府的策略之一是形成一种支持中国政策的话语环境。但他说，另一种策略是用“激烈得多的语言”以及制裁来回敬外界对新疆的批判性考察，从而劝阻其他人。

他也说，中国官员在回击涉疆等人权问题时，也试图营造一种中美道德对等的感觉。

上周有关新疆存在强迫劳动问题的指控在中国掀起怒潮之后，中国外交部发言人华春莹在推特上发表了两张对比照片，并加上标签“1908年的密西西比与2015年的新疆”。一张照片上是微笑的维吾尔人拿着棉花，另一张则是黑人劳工站在猎犬旁边，还有一个人似乎是拿着霰弹枪的种植园主。

沃利斯说，中国政府的激烈批评和反对可能会给新疆调研项目的资助方带来威慑或压力，这些调研工作可能与北京的说法相矛盾。

《华尔街日报》透露，Twitter过去曾资助澳大利亚战略政策研究所关于网络信息运作的研究项目。Twitter的一位发言人表示，公司调查并暂停了一些在该研究所最新报告中被认定存在不实动态的账户。

Facebook目前是澳大利亚战略政策研究所的资助人。Facebook的发言人称，该公司在监控有关新疆的报告，从中了解信息以确定相应对策，并继续在该问题上进行尽职调查。

中国政府此前曾指责澳大利亚战略政策研究所“炮制和渲染反华话题”，以服务于美国等政府资助者的利益。该智库的研究人员驳斥了这些批评，并提供了通常是来自中国官方的证据来支持自己的说法。

在中国政府加大力度重塑涉及新疆的网络舆论之际，中国在新疆的政策正面临日益增大的国际压力，包括抵制2022年中国冬季奥运会的呼声，以及来自美国和其他西方国家的谴责。

作为回应，中国政府找出并制裁了针对其新疆政策发布批评报告的研究人员。

此外，报道也引述柏林智库German Marshall Fund的高级研究员奥尔贝里称，很难衡量北京社交媒体活动的效果，因为帖子可能通过机器人网络等方式人为炒热。

不过她补充称，北京方面在海外社交媒体上日益增多的活动不应被低估，此类帖子给认同中国或反对美国的人提供了谈资。

一名美国记者创办的媒体The Grayzone在2019年发表了一篇长文，对有关新疆拘留营的广泛猜测提出质疑。The Grayzone自称致力于新闻调查以及对政治和国家进行分析。

据澳大利亚战略政策研究所，从2019年12月到2021年2月期间，The Grayzone至少被中国国有新闻机构以英文引用了252次。

澳大利亚战略政策研究所的报告称，尽管“边缘媒体机构可以在公共辩论中提供有价值的不同声音......但一些边缘媒体机构宣扬与其政治观点一致的阴谋论，很容易受到操纵”。

The Grayzone在一份电子邮件形式的声明中指出，澳大利亚战略政策研究所的政府资金来源包括澳大利亚国防部，并称该智库“有挑起与中国冲突的动机”。

研究中国软实力的佐治亚州立大学教授赖普尼科娃称，这对中国来说是个机会，可对美国受到的怀疑或冷嘲热讽加以利用。

但赖普尼科娃表示，中美两国的国际形象在疫情期间都受到了损害。她称，这并不是一场有人获胜的零和博弈。