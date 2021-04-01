中国希望缅甸“民主过渡”但不对其进行制裁

中国周三在联合国安理会上表示，希望在军政府统治下的缅甸实现“民主过渡”，但排除了对缅甸实施制裁的可能性。

根据法新社报道，一份声明显示，中国常驻联合国代表张军大使在闭门会议上表示:“中国希望缅甸早日恢复和平、稳定和宪法秩序，继续稳步推进民主过渡。”

他说，维护缅甸的和平与稳定符合国际社会的共同利益。如果缅甸陷入长期动荡，对缅甸和整个地区都将是一场灾难。

缅甸军方在今年2月1日推翻了民选领导人，并对抗议活动进行了暴力镇压。

报道指出，缅甸军方视中国为其主要盟友。西方大国在会议上谈到了进一步针对缅甸的措施。会议结束后，中国仍坚持反对向缅甸施加经济压力。

张志军表示:“单方面施压、要求制裁等强制措施只会加剧紧张和对抗，使局势进一步复杂化，一点都不具有建设性。”

他还呼吁保护外国企业，中国已有数十家工厂在缅甸暴乱中被烧毁。

张军说，“我们希望缅甸有关各方保持冷静克制，以建设性态度采取行动，使局势降温降温。”

他说，“缅甸人民、外国公民和企业的生命和财产应该受到保护，任何针对他们的袭击都是不可接受的。”

张军还对亚细安的努力表示了赞赏。他称中方支持亚细安召开特别峰会的想法和“以亚细安方式进行斡旋，为缓和缅甸局势发挥积极作用”的努力。