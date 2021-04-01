中芯净利猛增1.4倍 料美出口管制将产生不利影响

中国最大芯片制造商中芯国际周三（3月31日）公布2020年业绩，去年录得归属于上市公司股东的净利润43.32亿元人民币（8.89亿新元），同比增长141.5%。不过公司表示，美国出口管制政策，可能会对其业务发展和经营业绩产生不利影响。

据路透社报道，年报显示，该公司去年主营业务收入269.75亿元，同比增加25.6%；其中，晶圆代工业务营收为239.89亿元，占2020年主营业务收入的88.9%，收入同比增长20.0%。

中芯国际并预计，2021年全年收入目标为中到高个位数成长，其中，上半年收入目标约139亿元；全年毛利率目标为10%到20%的中部。资本开支为280.9亿元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。

年报指出，美国不断加强针对中国高科技企业的出口管制政策，可能会导致公司为部分客户提供的晶圆代工及相关配套服务受到一定限制，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

中芯国际说：“公司可能面临设备、原材料、零备件等生产资料短缺和客户流失等风险，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。”

中美两国“科技战”初露曙光。两国半导体行业协会3月中宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，意在加强有关出口管制等方面的沟通，解决中美两国半导体产业的关切。

美国前总统特朗普在任期间加大力度阻止中国获取关键技术，包括去年收紧对华为的限制，禁止供应商在未取得特别许可的情形下贩售使用美国技术制造的芯片给华为。之后又宣布制裁中芯国际，禁止其使用美国的产品来生产芯片。