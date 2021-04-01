美国将继续挑战“中国制造2025”产业政策

拜登政府对中国用来刺激经济的一些政策措施表示关注，认为这些政策排斥外国公司，将会扭曲市场。

根据彭博社报道，美国贸易代表昨天发布的2021年外国贸易壁垒预测报告中显示，中国2015年发布的“中国制造2025”包含了广泛的国家干预和支持，对外国企业有限制和歧视。

拜登政府的观点与特朗普和奥巴马政府一致。

“即使中国未能完全实现‘中国制造2025’中设定的产业政策目标，仍可能造成或加剧市场扭曲，并在许多目标行业造成严重的产能过剩，”美国贸易代表表示。“这也可能对美国利益造成长期损害，因为中国支持的公司增加了市场份额，损害了在这些领域经营的美国公司的利益。”

中美在特朗普时期陷入贸易战并持续至今，美国每年仍对约3350亿美元（4706亿新元）的中国商品加征关税。

在去年的第一阶段贸易协议中，中国承诺购买更多的美国产品。但由于冠病疫情破坏了运输和供应链，北京未能实现2020年的协议目标。

美国贸易代表戴琪在上月的确认听证会上呼吁中国兑现承诺。她承认，美国官员以前曾试图推动中国经济进行结构性改革，但遭遇障碍，并说拜登政府需要“探索所有选项”。

报道说，如果中国经济保持目前的增长轨迹，它将在十年内超过美国，成为全球最大的经济体。

美国贸易代表说，北京继续为其国内工业提供大量补贴，已经损害了美国工业。美国正在与欧盟和日本合作，以确定进一步的有效行动和潜在规则，以解决现有义务目前未涵盖的补贴问题。