中国高调纪念中美撞机事件飞行员王伟

中国今天高调纪念飞行员王伟逝世20周年，包括央视新闻、环球网、人民日报和中新网在内的多家官媒均特此发文，并称“英雄从未远去，我们不曾忘记！”。

“王伟牺牲20周年”、“王伟的夙愿实现了”等多个和王伟相关的话题今早登上了微博热搜。

央视新闻在官方微博上载了相关视频片段，并写道，“20年前的今天，王伟驾驶编号81192战机，面对美国侦察机的侵犯，用生命勇敢捍卫我南海领空。20年来，一架架新型战鹰翱翔蓝天，守护着祖国的壮美河山。”

视频中还披露了一些王伟生前的信息，王伟的妻子阮国琴回忆说，因有学员跳伞时不幸牺牲，王伟在1989年曾给她写了封“绝情信”，还在信中给他自己画了座墓碑。

王伟的妻子回忆说，王伟曾给她写下“绝情信”，还在信中给他自己画了座墓碑。（视频截图）

人民日报制作了一段长达1分40秒的纪念王伟视频，并在官方微博写道：“20年，我们从未忘却，你的精神，永远刻在祖国的海天！ ​​​​”

人民日报的另一则帖文中还写道，“如今，中国已进入双航母时代。国产航母游弋大洋，架架舰载机腾空而起，守卫祖国海天。”

人民日报等多家中国官媒今天高调纪念飞行员王伟逝世20周年。（微博截图）

环球网则转发了人民日报的纪念视频，并写道：“从‘嫦娥’奔月到‘奋斗者’深潜，再到首艘国产航母入列，你眷恋的中国正日益强大。”

中国媒体称，许多民众这两天自发到王伟墓前献花祭奠。（微博）

中国海军航空兵飞行员王伟于2001年4月1日驾驶歼-8II战斗机，与美军一架EP-3侦察机在海南岛附近海域中国专属经济区上空相撞，中国战机坠毁，王伟跳伞后失踪。后经多日搜救无果后，确认王伟死亡。

中美撞机事件的处理结果被舆论认为是中国的耻辱，也引发了当时的中美关系陷入危机。