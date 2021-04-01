重庆新任命两名副市长

中国重庆市人大常委会3月31日，任命王赋、蔡允革为重庆市人民政府副市长。会议接受李波辞去重庆市政府副市长。

据《新京报》旗下微信公号“政事儿”报道，王赋2018年1月由山西省委常委、省委秘书长调任重庆市委常委、秘书长，至此番履新重庆市副市长。蔡允革原任交通银行监事长、党委副书记，今年3月报道显示已任重庆市政府党组成员。

王赋1962年3月生，山西浑源人，1980年考入中国人民大学计划统计系统计学专业，毕业后留校攻读统计学专业硕士研究生。1986年，他进入国家物价领导小组办公室工作，后先后任职国务院物价委员会办公室、国家物价局农产品价格司、国家计委市场与价格调控司，1995年任国家计委价格调控司综合处处长。

王赋1999年调任山西工作，任山西省体改委副主任，后任运城行署副专员、运城市副市长。2004年开始，他担任山西省发改委副主任。2010年，他兼任山西省援疆工作前方指挥部总指挥等职，明确为正厅长级。

2012年，王赋任山西省发改委主任、省转型综改办主任，2016年12月任山西副省长，升副部级。2017年6月，他任山西省委常委、省委秘书长，次月卸任副省长。2018年1月调任重庆市委常委、市委秘书长，至此番履新。

新任重庆副市长蔡允革，1971年12月生，河北霸州人，1996年8月参加工作，1993年3月加入中国共产党，研究生学历，经济学博士，高级经济师。

他曾长期任职中国银监会，2008年调任广东省发改委副主任，2013年任中国光大银行办公室总经理、党委办公室主任，2014年任中国光大银行党委委员（副行长级）职，2016年任中国光大集团股份公司副总经理、党委委员，去年9月任交通银行监事长、党委副书记，至今年3月任职重庆。

辞去重庆副市长职务的李波，1972年7月生，重庆人，为美国归侨，2004年6月回国工作，2007年8月加入中国共产党，是经济学、法律双料博士。

李波本科毕业于中国人民大学，之后赴美留学，相继获得斯坦福大学经济学博士学位和哈佛大学法律博士学位。毕业后曾在美国做律师。2004年，李波回国工作，被央行聘任为条法司副司长，2008年，年仅36岁的他升任司长，成为正厅局级干部。

此后，李波转任原货币政策二司司长，2011年3月兼任上海总部跨境人民币业务部主任。2015年接任货币政策司司长，兼任上海总部公开市场操作部主任。2018年8月，李波离开经济领域，任中国侨联副主席，晋升副部级。2019年9月任重庆副市长，至此番卸任。

在此之前，重庆市政府领导班子也有调整：原任重庆市委常委、常务副市长吴存荣，今年1月任重庆市委副书记；原任重庆副市长屈谦，去年1月当选重庆市政协副主席，并继续担任重庆副市长。两人均于今年1月17日辞去副市长职务。