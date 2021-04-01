富时罗素公布将中国国债纳入债券指数时间表

富时罗素（FTSE Russell）宣布将中国国债纳入富时世界国债指数，自今年10月29日生效，将在36个月内分阶段纳入，权重为5.25%。至此，中国债券市场被全球三大主要债券指数悉数纳入。

据新华社报道，早在2020年9月份，作为全球跨资产指数、分析和数据提供商的富时罗素宣布，中国国债将会被纳入其债券指数。今年3月30日，富时罗素确认，中国国债将于2021年10月底开始被纳入富时世界国债指数及其相关指数。富时罗素表示，此次中国国债的纳入将分36个月逐步进行，以确保市场有序过渡。

富时罗素CEO萨马德（Waqas Samad）表示，很高兴中国作为全球第二大债券市场将被纳入全球投资者广泛使用的富时世界国债指数，这一决定是富时罗素与全球投资者、监管机构和其他主要市场参与者密切沟通的结果。

富时罗素政策与治理主管胡博之表示，认同中国在市场改革方面取得的巨大进展，并期待中国国债分阶段纳入富时世界国债指数，将定期回顾纳入进展情况。

此前，全球另外两大主流债券指数，即彭博巴克莱指数和摩根大通全球新兴市场多元化债券指数，已分别于2019年4月和2020年2月将中国债券纳入。数据显示，截至2021年2月末，境外机构持有中国银行间市场债券3.57万亿元（人民币，下同，0.73万亿新元）。

国际货币基金组织高级经济学家张龙梅分析认为，中国债券悉数纳入全球三大债券指数，是中国融入全球金融一体化进程的重要里程碑，未来债券市场将成为外资流入中国市场的主要渠道之一。

在国际货币基金组织亚洲及太平洋部助理部长席睿德看来，中国的债券市场虽然比较“年轻”，但发展速度很快，近几年全球投资人在中国债市的增持态势明显。席睿德判断，鉴于中国金融改革及开放的进程持续，以及全球投资者对人民币资产的兴趣提升，未来中国债券市场还将释放出更大活力。