黎智英李柱铭等七人涉组织及参与非法集结罪成

壹传媒创办人黎智英、民主党创党主席李柱铭等九人，早前被指涉嫌组织和参与2019年8月18日的反修例集会；案件于今早裁决，并裁定黎智英等七人的组织及参与非法集结罪两项控罪成立。他们或将面临最高10年监禁。

综合港媒报道，除了黎智英，其他六人分别是李柱铭、前香港立法会议员李卓人、吴霭仪、梁国雄、何秀兰，以及何俊仁；至于同案的另外两名被告区诺轩和现任议员梁耀忠，早前已分别承认一项及两项控罪，法庭今天听取两人的求情。

此外，除梁国雄外，黎智英、李柱铭等六人均是首次被定罪。

报道称，控方开案陈辞指出，当时香港民间人权阵线（简称民阵）打算在维多利亚公园举行集会，并从该公园游行至中环及在遮打道集会，但警方反对；不过，上述被告仍以“流水式集会”作掩饰，在当天於队头带领民众按原定路线游行，并拉横幅和呼喊口号，其间导致交通严重受阻。

2019年8月18日，因不满港府不回应反修例抗争人士提出的“五大诉求”，警方也被指滥用武力的情况恶化，民阵发起第七次反修例大型集会，结束后宣布至少有170万人参与。

民阵原计划由维多利亚公园游行到中环，但警方对原定游行路线发出反对通知书，所以民阵将游行改为在维多利亚公园举办“流水式集会”。此次集会大致和平完成，激进派抗争者首度没有采取兵分多路且到处破坏的方式，警方也没有出动防暴警察进行驱散和戒备行动。

据报道，欧美政府就上述多名人士被捕早已发表声明谴责。

美国国务卿布林肯指责中国进行政治检控，严重削弱香港人的权利和自由，以及对司法独立、学术及新闻自由构成压力。

北京和港府曾反驳，外国政府不应干预中国内政和香港事务。



