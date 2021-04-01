美两院连续数周举行印太听证会 台安全受瞩目

多位来自美国参众两院军事和外交关系委员会的两党议员纷纷表示，目前全球埋着爆发军事冲突的潜在种子中，“最令人担忧的是台湾”。尽管北京重复警告华盛顿“勿触底线”，但国会议员们对加强美台关系的一致支持。

据美国之音报道，美国国会参众两院军事委员会过去数星期接连举行了多场与印太地区军事战略和部署有关的听证会。台湾海峡的安全局势受到两党议员密切关注，有关两岸爆发军事冲突的可能性是讨论最为热烈的议题之一。

美国参议员朗兹（Mike Rounds）告诉记者，中国大陆在整个印太地区的行为都相当咄咄逼人且令人担忧，不过台湾的确是个热点。他说：“此刻，台湾显然是一个非常敏感的领域。”朗兹是美国参议院唯一一位横跨了军事和外交两个国会中与国际政策最密切的委员会的共和党人。

民主党参议员凯恩（Tim Kaine）说：“我确实注意到一件事，与三四年前相比，甚至即使是与一年前相比，台湾在我们听证会上所获得的关注程度与我刚进入参议院时截然不同。”“我不认为这（冲突）是不可避免的，但如果我们认为（冲突）是不可能的，那就太愚蠢了。”

参议院军事委员会首席共和党议员英霍夫（James Inhofe）是参议院台湾连线的共同主席。曾多次造访台湾的他说，在担任参议员近30年期间，他对台海安全局势深感担忧。86岁的英霍夫说：“我一直很担心（军事冲突）会发生，担心台湾会有军事冲突，因为中国大陆多年来一直磨刀霍霍，这些年我在这里（国会）都看见了，中国大陆变得如此强大，他们把所有资源都放在重建军队等事情上。”

共和党众议员佩里（Scott Perry）也担忧，他认为对台湾和一些其他印太地区国家来说，与中国大陆发生军事冲突几乎是不可避免的。佩里说：“我认为，不是只有我，所有的迹象都显示，他们想把台湾收回到他们的统治范围，香港现在就几乎这样了，他们正竭力行动，完全无视他们所达成的任何协议，我认为这就是他们的直接目标。”

作为众议院外交事务委员会成员的佩里最近提出新法案，加强美台防务合作。这项名为“Taiwan PLUS Act”的法案目的为将台湾视同“北约加”其他国家的成员之一，在军售上享有和这些国家同等的待遇。

目前的“北约加”成员包括日本、澳大利亚、韩国、以色列及新西兰。此前也曾经有国会议员主张将印度纳为“北约加”成员，将“北约加5”扩大为“北约加6”。

佩里强调，这是为了提高对中国大陆的军事威慑能力。他还说，美国应该对中国大陆更加强硬，并给台湾外交承认，因为“台湾才是真正的中国大陆。”

美国军方官员和安全问题专家最近不断对中国大陆武力攻台提出严重警告。无论是安全事务专家还是在军方将领目前对中国大陆是否会动武、什么时候动武都存在相当多的不同意见。既有很多专家提醒中国大陆可能即将动武，也有很多人认为，在美中军力对比仍然相当明显的情况下，中国大陆不会贸然铤而走险。

前总统特朗普政府提升了华盛顿与台北的关系。目前拜登政府还在评估与北京的关系以制定完整的对华政策，行政当局官员也多次提及将会与国会保持密切沟通协商。

凯恩说：“实际上，我认为特朗普行政当局开始了对台湾议题看法的改变，我认为拜登行政当局将会延续这条路线，而非采取不同方向。”

美国之音评论说，近日美台之间互动频繁，持续升温的双边关系似乎应证了凯恩的说法。

上星期四（3月25日），美国在台协会与台湾驻美代表处在华盛顿就“设立美台海警工作组”签署备忘录，以增进双边海警合作。这是拜登政府上任后美台签署的第一个合作备忘录。

在美台签署备忘录加强海警合作次日，中国大陆便派遣了20架军机进入台湾防空识别区。这是台湾国防部自去年开始公布中国大陆军机进入台湾空域以来单日最大的规模。