云南疫情再起 省委书记要求深刻反思

云南省委书记阮成发昨天指出，在中国疫情形势发生根本性变化之后，瑞丽市再次发生疫情，德宏州委、州政府和瑞丽市委、市政府要深刻反思， 扛起“内防扩散、外防输入”的责任。

根据“长安街知事”微信公号报道，阮成发在瑞丽市主持召开“3·29”疫情处置工作现场会议时强调，要高度紧张起来，采取一切措施坚决控制疫情。

阮成发在会上指出，在全国疫情形势发生根本性变化之后，瑞丽市再次发生疫情，德宏州委、州政府和瑞丽市委、市政府要深刻反思，守土有责、守土负责，切实扛起“内防扩散、外防输入”的责任。

阮成发强调，要迅速开展全员核酸检测，不落一户不落一人。要尊重科学，严格溯源。要全面落实“内防扩散、外防输入”各项措施，进一步细化管控工作。要实事求是调整风险等级，严格采取相应措施。要调集全省资源和力量，全面开展疫苗接种工作，应打尽打，尽快建立群体免疫屏障。

阮成发要求，德宏州、瑞丽市党政班子要高度紧张起来，竭尽一切力量，把边境管好、把疫情防住。

出席会议的云南省委副书记、省长王予波强调，要高度重视，采取有效措施，积极稳妥处置疫情。要全力加快瑞丽市主城区全员核酸检测，以最快速度完成全员采样和检测结果推送。

王予波说，要抽调专班专人，制定清晰的流行病学调查和溯源工作“路线图”，彻底查清传播链，促进更加精准防控。要扎实做好内防扩散、外防输出工作，严格落实居家隔离措施，密切跟踪离瑞人员，严防交叉感染和聚集性疫情，全力救治患者，牢牢守住不出现患者死亡、医务人员感染的底线。要严格落实边境管控措施，坚决守好国门。

综合中国国家卫健委、云南省卫健委通报，31省区市昨天新增本土确诊病例六例、无症状感染者23例，均在云南省德宏州瑞丽市，其中包括12名缅甸籍人士（确诊病例两例，无症状感染者10例）。

瑞丽市昨天凌晨开展全员核酸检测，发现29人核酸检测结果阳性，用负压救护车转运至定点医疗机构。

目前，已有湖南长沙、黑龙江哈尔滨、辽宁抚顺、四川雅安、福建厦门、江西等多地疾控部门发出紧急提醒，呼吁近期非必要不前往云南省瑞丽市有疫情风险的地区；同时升级相关防控举措，包括提醒有过瑞丽活动轨迹的外来人员及时报备、做好核酸检测、隔离及居家观察等。

