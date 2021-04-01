中国驻里约总领事批西方炒作涉疆话题用心险恶

此前因称呼加拿大总理特鲁多是“败家子”而走红的中国驻巴西里约热内卢总领事李杨日前投书多家巴西媒体，指出西方热炒新疆话题是因为要抹黑中国形象、分裂肢解中国，并破坏中国经济和“一带一路”。

根据央视新闻报道，李杨在巴西《商业观察报》、《媒体论坛报》、人民时刻网、因特特拉斯杂志和《南美侨报》等主流媒体发表题为《西方一些人最近为啥热炒涉疆谣言？》的署名文章。

文章说，分裂肢解中国是美国长久以来对华战略的重要组成部分，也是其中非常阴险毒辣的一部分。而这个图谋早在新中国成立前夕就开始了。美国对“藏独”、“疆独”、“台独”、“港独”势力的扶持利用，都是基于这一原因。



文章还说，美国等西方国家与中国的战略竞争，分布在两个层面上。一个是经济、科技等的物质层面，另一个则是制度和价值观等的精神层面。前一个层面的竞争，中国表现优异！后一个层面的竞争，在经过疫情等实践检验后，连西方自己都不得不承认中国的制度优势。但是，西方不肯认输，于是就搬出劣等生对付优等生的可耻伎俩。本质上说，这既是西方“制度霸权”的体现，也是他们失去战略自信以后的精神胜利法！



文章还分析，现在的中国，经济发展是一枝独秀！有人羡慕嫉妒恨是免不了的。 这些人要在经济上给中国添乱，制造困难，是需要借口的。于是，连新疆民众到南方打工就业，在本地采摘棉花赚钱，被西方一些人生拉硬拽地说成“强迫劳动”！

此外，新疆问题也涉及了“一带一路”项目。文章说，这个倡议自从2013年由中国领导人提出以后到去年底，中国已同138国签署共建“一带一路”合作协议，并陆续建成或启动了一大批建设项目。这让那些大国强国如鲠在喉，捣乱也就开始了！新疆作为“一带一路”倡议的重要节点，自然成为他们针对的目标。

文章最后说，尽管如此，西方一些极端政客炮制涉疆谎言，蒙骗了一些人，但正义和公理不允许他们永远欺骗全世界。 最终的结果，无非是他们把自己变成了全世界面前的小丑！