消息：中国考虑设立新证交所 吸引海外中企回流

两位知情人士透露，中国正在考虑设立一个新的证券交易所，以吸引海外上市中企回流，并提高国内股市的全球地位。

据路透社报道，知情人士说，中国国务院已要求监管机构高级官员牵头研究如何设计这个交易所，该交易所将针对在香港和美国等海外市场上市的中国企业。

其中一位消息人士说，中国高层领导还希望该交易所也能吸引诸如苹果和特斯拉之类的大型跨国公司，它们可以开拓本地业务并在该平台上市。消息人士说，正在讨论的一个选项是升级一个现有的上市平台，例如北京的“新三板”市场。

路透社评论说，该计划出台之际，正值北京和华盛顿仍处于激烈对抗之中，其中包括美国证券监管机构采取措施，如果中国公司不遵守美国审计标准，则将其从美国交易所剔除。

路孚特数据显示，过去几年，包括阿里巴巴、百度和京东在内的约13家在美上市中国企业在香港进行了第二上市，合计规模达360亿美元（484.59亿新元）。

银行家和投资者预期会有更多此类回国上市。

据消息人士透露，设立新证交所的讨论处于初期阶段，时间和地点尚未决定。由于讨论保密，消息人士不愿具名。

中国证监会未回复路透的置评请求。

中国大陆目前有两家大型证券交易所，即上海证券交易所和深圳证券交易所，上市公司市值合计78.7万亿元人民币（16.13万亿新元）。根据中国目前的上市制度，IPO和第二上市遵循同一套规则，但包括香港在内的其他全球主要交易所对第二上市提供一些豁免。