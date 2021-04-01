中央纪委国家监委发文：过紧日子的弦一点不能松

中央纪委国家监委发表署名文章，指出“压缩支出”“过紧日子”是今年中央部门预算的关键词。过紧日子不是权宜之计，而是长久之策。中国当前发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，前进道路上仍面临着许多难关和挑战，过紧日子的弦一点也不能松。

根据中央纪委国家监委网站消息，文章指出， 中国日前102个中央部门向社会公布今年部门预算，旨在反映2021年部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

文章说，一段时期以来，中共中央多次强调党政机关要坚持过紧日子，杜绝大手大脚花钱、奢靡浪费等现象。2021年财政预算报告提出“坚持政府过紧日子”“把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出，严格审核新增财政支出，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力”。

从晒出的预算报告可以看到，各中央部门严格落实过紧日子的要求。财政部预算扉页上就清晰地写着，“2021年，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上”。

文章说，政府过紧日子，是为了百姓过好日子。一方面，大幅压减非急需非刚性支出，不该花的钱一分也不花；另一方面，基本民生支出只增不减，科技、教育、医疗等重点领域支出切实保障。科技部、国家自然科学基金委员会的一般公共预算支出表中，科学技术支出均有大幅增长，其中基础研究投入增长占比最大。把有限资金用在为民惠民、促进发展的刀刃上。

文章还指出，政府出台的保障民生、推动经济发展等重要政策落实得如何，“钱袋子”的走向就是一个重要体现。在财政收支紧平衡的情况下，中央部门进一步大幅压减非急需非刚性支出，把真金白银省出来，把更多财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。

同往年相比，今年102个中央部门公开预算时，项目支出预算公开力度明显加大，预算绩效信息公开力度持续加大。统计显示，有81个部门公开了104个项目的项目文本，比上年增加21个项目，有99个部门公开了128个项目的绩效目标表，比上年增加19个项目。

文章最后说，过紧日子不是权宜之计，而是长久之策。既要勒紧裤腰带，发挥艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，又要在提质增效上下功夫，提高财政资源配置效率和使用效益，做到“花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排”，确保每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。