中行：二季度人民币兑美元走势存变数

中国银行研究院表示，预计二季度人民币兑美元汇率将延续波动行情，既难有明显贬值，也难有明显升值；当然二季度人民币走势也存在变数，若中美冲突加剧人民币汇率或承压。

据路透社报道，中银研究院最新公布的二季度展望报告并称，中国经济仍处于加速复苏阶段，预计经济增速将回归至正常区间，这为人民币汇率的稳健运行奠定了良好基础。另外中美利差依旧处于高位，中国资本市场吸引力仍然较大，资本流动整体将保持均衡态势。

报告称，“外汇市场逆周期政策的调整有助于合理引导外汇供求。”

中银研究院称，1月份中国央行和外管局宣布将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1，收紧了境内企业跨境融资上限，有助于降低跨境融资带来的人民币需求压力。未来外汇管理政策将继续合理引导市场预期，保持外汇市场稳定。

不过其同时指出，未来人民币汇率走势也存在变数。尤其中美关系不确定性仍然较大，拜登上台后中美关系尚未出现实质性改善。若中美冲突加剧，可能对人民币汇率带来一定的贬值压力。

人民币兑美元即期3月收贬1.49%，创2019年8月以来最大月度跌幅，并结束九个月连升。

中银研究院并称，今年中国经济总体延续了2020年二季度以来的稳定复苏态势，预计一季度GDP增长16.7%左右；展望二季度，随着疫苗接种的逐步推开，全球经济复苏总体加快，出口将保持较高景气，国内疫情防控成果进一步巩固，中国经济将保持持续恢复态势，预计二季度GDP增长8.2%左右。

