央视批民进党涉疆言论：跟风抹黑 打错算盘

针对台湾参与H&M新疆棉花课题的行为，中国央视新闻发表评论指出，这个“装睡”的民进党当局，不仅不想看到新疆的事实，对台湾的民生疾苦也一样视而不见，并称“一个不把民生放在施政首位的当局，注定是走不远的。”

央视评论写道，大陆国台办发言人朱凤莲针对台湾称“大陆停止‘压迫’才能化解国际质疑与对立冲突”等言论驳斥说，民进党当局基于外部反华势力编造的谎言和虚假信息，跟风对大陆抹黑、诬蔑，是极端恶毒的。H&M无端拒用新疆棉花遭大陆消费者抵制，却引来民进党及其当局多名人士说三道四，称“会参考国际社会的作法，必要时采取相关措施”，真是一派胡言，还摆出煞有介事的丑态。

评论指出，民进党思维定式就是：只要外部反华势力一有行动就立刻跟进配合，只要涉及大陆的事就恶意操弄，反问“有谁去过新疆？有谁看到被西方国家指控的事情？”

评论认为，这个“装睡”的民进党当局，不仅不想看到新疆的事实，对台湾的民生疾苦也一样视而不见。他们有精力污蔑抹黑大陆，却没时间去解决台湾民众缺水干旱、苦盼疫苗等问题；岛内多个水库水情告急，日月潭也罕见探底，他们却还有很大的精力去豢养网军、钳制舆论、打击异己。

评论最后说，挟洋自重的民进党当局为了“台独”已经做了太多倒行逆施的事情，想靠制造两岸敌意取悦外部反华势力，完全打错了算盘，一个不把民生放在施政首位的当局，注定是走不远的。