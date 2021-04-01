BBC记者转驻台湾 台外交部：欢迎享受言论自由

针对英国广播公司（BBC）驻中国大陆记者沙磊转驻台湾，台湾外交部发言人欧江安今天回应，沙磊目前已抵达台湾，正在防疫隔离中；他并表示，欢迎世界各国媒体前来台湾采访及驻点，享受台湾的言论自由及采访自由，台湾环境友善，相信沙磊来台湾感受会很不同。

据联合网报道，欧江安今天（1日）在例行记者会上回复媒体提问时指出，台湾是自由民主，多元开放的社会，高度维护新闻自由、人权等普世价值，同时也欢迎世界各国媒体来台湾采访及驻点，享受台湾的言论自由与采访自由。

欧江安表示，所有计划来台驻点的国际媒体，外交部都会给予适当协助；台湾环境友善、安全、透明，又有蓬勃发展、专业及敬业的多元媒体，相信沙磊及家人来台湾会感受很不一样。

欧江安表示，目前派驻在台湾的国际媒体共有72家，以及包括126名外籍记者。从去年1月至今年3月底为止，新增21家。此外，共39名首次来台驻点的国际媒体记者，包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》、BBC等媒体。

英国广播公司昨天在官方推特帐号发表声明，原驻大陆记者沙磊已调派台湾，但未说明具体原因。中国此前就BBC对新疆所做的报道表示谴责，并于上个月将英国广播公司旗下的世界新闻台（BBC World News）禁播。