众多公司财报误期 港股逾50只股票停牌

周四有超过50家香港上市公司停牌，一些交易员将之归因于这些公司未能按时发布年度财报。

据彭博社报道，3月31日是香港上市公司发布年度财报的最晚期限，保利协鑫和中国华融也身在宣布停牌的公司之列。去年4月1日香港至少有九家公司停牌，2019年同天的停牌公司数量大约是25家。

招银国际策略师苏沛丰说：“这么多公司财报发布延误，而且大多数公司在公告中对此都没有清楚的解释，这让我感到有点惊讶，很奇怪今年财报误期的公司数量大大多于疫情肆虐的去年，逾期越久，其股价受到的影响就会越大。”

去年几乎所有香港上市公司都克服了旅行限制和经济下滑等问题造成的困难及时发布了财报。

股票停牌有可能伤及投资者对香港股市的信心。伴随香港在新冠疫苗接种方面所遭遇的挫折，加上受到债券收益率上涨带来的高估值股抛售风潮的影响，基准香港股指上月末一度陷入技术性回调。

苏沛丰说：“许多投资者都担心这些公司的业绩以及其财报的质量，如果它们能很快发布财报，而审计报告对其又没有什么负面看法，那就应该不会有什么问题。”

中国地产公司禹州集团周二说，审计公司安永审计标准的趋严一定程度上影响了公司去年的业绩。该公司股票周四下跌逾5%。

香港当地时间早上9时52分，恒生指数涨0.7%。受到美国总统拜登2.25万亿美元（3.03万亿新元）基础设施开支计划带来的乐观人气推动，亚洲股市普遍上扬。