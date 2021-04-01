中行：二季度中国GDP料增8.2% 降息可能性小

中国银行研究院今天发布报告预计，中国一季度GDP（国内生产总值）增长16.7%左右，随着疫苗接种的逐步推开，全球经济复苏总体加快，出口将保持较高景气，料二季度GDP增长8.2%左右，投资增长动力逐渐向制造业投资转变；在经济稳中向好背景下，预计降息可能性较小，逆回购、MLF等工具利率大概率不做调整。

据路透社报道，该团队在中国经济金融季度展望报告中指出，内外需进一步回暖、市场预期乐观、企业利润改善等多因素共同支撑制造业投资加快复苏，二季度政府债券供给将增加、资金逐渐到位，将有利于基建投资平稳增长。

“考虑到今年经济环境整体改善，货币政策逆周期调控力度将有所下降，叠加高基数影响，预计二季度货币社融同比增速将有所下降，但增量仍会保持一定规模，确保连续性。”报告称，央行将继续引导货币市场利率围绕政策工具利率平稳运行。

报告并预计二季度中国A股调整压力有所减弱，整体将进入平静恢复期。

近期国际大宗商品价格出现明显上涨，引发市场对于输入性通胀的担忧。报告预计未来一段时间大宗商品价格仍有上涨空间，短期内需要关注输入性通胀风险，建议加强国际资本流动监测，适时进行市场预期管理，保持金融市场整体稳定。

不过长期来看，考虑到中国经济运行平稳、货币政策保持稳健，且上游原材料价格向下游消费品价格传导效果有限，输入性通胀引起国内通胀全面上涨的概率较小。

报告并分析，当前中国经济全面恢复的基础尚不牢固，经济金融运行中仍存在诸多问题与风险，包括：短期输入性通胀风险，宏观杠杆率过快上升风险，信用风险持续暴露的风险，碳达峰、碳中和目标下绿色转型带来的潜在风险。

宏观政策将保持连续性稳定性和可持续性。财政政策注重提质增效和可持续性，推动降低政府杠杆率；货币政策坚持“稳”字当头，处理好恢复经济与防范风险的关系；持续推动内需恢复正常水平、激发市场主体活力，充分释放国内市场潜力；完善金融有效支持实体经济的体制机制，加强金融风险防范。