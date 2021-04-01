强制接种宣传惹议 海南一镇政府道歉

海南省万宁市万城镇政府为鼓励群众接种冠病疫苗而制定“五不”注意事项，其中疑似包括不接种疫苗会“出行交通没车坐”、“列入黑名单、不享受政府优惠”等，引发热议。随后当地政府撤销了“五不”注意事项并就这种简单粗暴的宣传方式道歉。

根据网传照片信息，这则引起争议的“五不”注意事项对不接种疫苗人群的日常生活作出了限制，包括：出行交通没车坐，市场、超市难进入，餐饮、酒店不得营业，列入黑名单、不享受政府优惠，以及对今后子女上学、工作、住房等都有影响。

根据“万宁发布厅”微信公号消息，当地政府在随后的致歉声明中承认，上述宣传方式过于简单粗暴，决定对该“五不”注意事项予以撤销，并就这种简单粗暴的宣传方式向广大人民群众表示诚挚的歉意。

声明说，接种疫苗是每个公民的责任和义务。根据疫情防控规律和权威专家的观点，有85%的人群接种过疫苗以后，才能形成群体性免疫。虽然制定“五不”注意事项措辞不当，但根本目的是为了广大市民的身体健康着想，希望得到理解。

声明还说，当前疫情防控仍处于关键阶段，接种疫苗是预防冠病感染的最有效措施之一，更是保障全民健康最方便有效的手段。

声明最后呼吁广大人民群众积极配合，响应国家号召，主动前往接种点接种疫苗，共建安全群体保障。