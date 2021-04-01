港警高层警告居民不要试探政治红线

被问及哪种行为可能违反《香港国安法》时，香港警务处的一位高级官员表示，这个问题问得不对。他表示，很简单，不要试探法律。

据彭博社报道，香港警务处负责管理的副处长郭荫庶受访时警告，不要试探法律。他表示，健康的态度应该是说：“我怎样才能成为一名负责任的公民，确保为这个地方的和谐、和平与安全做出贡献”，而不是说：“嗯，让我来挑战一下极限，让我几乎可以碰到红线，但是你却抓不到我；这不是我们希望的维持香港治安的方式。

《香港国安法》是在2019年香港发生了时有暴力的民主抗议活动之后施行的，禁止颠覆、分裂国家、恐怖主义和与外国勾结。但是律师和西方政府批评该法律规定含糊，使香港政府可以此为手段，监禁活动人士和反对派议员，使其无法参与正常的政治活动，也让学生无法在网上发表评论。

郭荫庶在涉及广泛的采访中为香港警务处进行了辩护，称逮捕是必要的，因为香港面临紧迫的国家安全威胁，包括来自美国的威胁。拜登政府以涉嫌削弱香港自治而加强了对中国大陆和香港官员的制裁。

郭荫庶说，地球上有些国家从骨子里就有侵略性，我说的是美国；而且我认为他们的意图彰显无遗，就是要压制中国的发展，这是一个公开的秘密。

中国本周加强了对香港选举的控制，通过了香港选举制度修订案，使北京有权否决任何其认为不忠于北京的候选人。新规赋予了警察审查候选人是否构成国家安全威胁的角色。

当被问及警方会使用何种标准来审查候选人时，郭荫庶表示，他不负责这项工作，但他认为只需要看看地球上其他国家是如何进行国家安全、情报和审查的就可以了，不会有多大不同。